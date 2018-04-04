توقف الرحلات الجوية في ثاني مطارات اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وأوضح مصدر ملاحي بمطار سيئون لوكالة "سبوتنيك"، أن "مدير المطار أبلغ يوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، شركات طيران اليمنية والسعيدة اليمنيتين وأفريكانا اكسبرس الأفريقية، تعليق الخدمات الملاحية وعدم القدرة على استقبال رحلات بسبب إضراب الموظفين للمطالبة بدفع مستحقاتهم المتأخرة والمتمثلة في الحافز والتأمين".

وأشار إلى أن "الإضراب الكلي لموظفي المطار سبقه جزئي لمدة ساعتين لثلاثة أيام بدءاً من يوم الأحد، إلا أن الإدارة لم تستجب لمطالبهم، وهو ما يعني تحمل مطار عدن عبئاً إضافياً نتيجة توقف رحلات مطار سيئون".

يذكر أن اليمنيين يعتمدون على مطاري عدن وسيئون الدوليين للسفر جواً الى الخارج، ويقطع البعض نحو 12 ساعة للوصول إلى سيئون للمغادرة عبر مطارها الى العاصمة المصرية القاهرة أو العاصمة الأردنية عمّان، نتيجة الحظر الجوي الذي يفرضه التحالف على حركة الرحلات التجارية في مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس/آب 2016.