بالفيديو... النائب العام السعودي يتحدث عن الفساد في المملكة

صرح النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أمس الثلاثاء، بأن الحملة ضد الفساد التي أطلقت مؤخرا في المملكة، مستمرة ولم تتوقف.

وقال في تصريحات خاصة لقناة "الإخبارية"، إن الحملة ضد الفساد مستمرة حتى القضاء عليه تماما، نافيا توقفها قبل تحقيق أهدافها.

وأوضح، أن الحملة قائمة ما دام هناك قضايا فساد في البلاد، حتى لو كانت قضايا بسيطة جدا.

وشدد على أن القضاء على الفساد في المملكة قائم ومستمر، ولن ينتهي إلا بانتهاء تلك القضايا، وهي "قليلة جدا".

وفي وقت سابق، وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحملة على الفساد بأنها حاسمة لإحداث تحول في الاقتصاد المعتمد على النفط والذي طالما عانى من الفساد ويسعى الآن للتكيف مع أسعار الخام المنخفضة.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر تشرين الثاني بناء على أوامر ولي العهد وجرى استجواب كثير منهم في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض.

وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة.

يذكر، أن المملكة شنت حملة ضد الفساد مؤخرا، تمكنت من خلالها استرداد أكثر من 100 مليار دولار.