السعودية تكشف تأثير "الاستهداف الحوثي" لناقلة النفط على النشاط الاقتصادي

علقت السعودية على هجوم جماعة "أنصار الله" في اليمن على ناقلة النفط السعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة.

ونفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، حدوث أي تأثير أو تعطيل لإمدادات النفط، وقال عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية غرب ميناء الحديدة من اعتداء إرهابي حوثي ما هي إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل، ولن تؤثر على النشاط الاقتصادي أو تعطل إمدادات النفط".

ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية غرب #ميناء_الحديدة من اعتداء إرهابي حوثي، ما هي إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل ولن تؤثر على النشاط الاقتصادي أو تعطل إمدادات النفط، وكلنا ثقة بالله ثم بيقظة #تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن في التصدي لمحاولاتهم الإرهابية — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) April 4, 2018

يذكر أن القيادة المشتركة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أعلنت، أمس الثلاثاء، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله"، على ناقلة سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة.

وقال الناطق باسم التحالف تركي المالكي إن "المحاولة باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية تدخل سريع، موضحاً أن الهجوم نتج عنه تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.