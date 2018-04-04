عباس يتحدث عن العلاقة مع السعودية بعد تصريحات ابن سلمان بشأن إسرائيل

ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي شدد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية.

© REUTERS/ HANDOUT ماذا قال الملك سلمان لترامب عن زيارة ولي عهده إلى أمريكا

وعبّر الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه للملك سلمان على مواقفه الدائمة والثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضية القدس ومقدساتها، منوهاً بمواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"

وأشاد عباس بمواقف المملكة العربية السعودية المتواصلة، والتي تؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين، والدعم السياسي والمالي الدائم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي نشرتها مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، وقال ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن للشعب اليهودي حقا في دولة ولو في جزء من أرض أسلافه: "أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في أن يكون لهم أرض خاصة بهم. لكن علينا التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية".