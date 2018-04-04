نائب وزير الدفاع السوري: "داعش" يسيطر على 4 % من مساحة البلاد

أعلن نائب وزير الدفاع السوري، محمود الشوا، أن تنظيم " داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) يسيطر حاليا على نحو 4 في المائة من الأراضي السورية.

© AFP 2018/ ATTA KENARE وزير الدفاع الإيراني: نطور أسلحتنا الصاروخية ونقف ضد أي تدخل عسكري في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال الشوا، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، صباح اليوم الأربعاء 4 أبريل/نيسان: "وجود داعش في سوريا يقتصر على جيوب ضيقة ومحاصرة وتبلغ 4 في المائة من مساحة سوريا".

وأضاف الشوا: "حققنا إنجازات في محاربة الإرهاب منذ العام الماضي. عام 2017 كان عاما مهما في محاربة الإرهاب بمساعدة الدول الحليفة خاصة روسيا وإيران".

كما لفت الشوا في كلمته إلى أن القضاء على الإرهاب شكّل "ضربة ضد المشاريع الغربية في المنطقة".