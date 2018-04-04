مواقع إسرائيلية تنشر عبارة "القدس عاصمة فلسطين" بعد اختراقها

تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الإسرائيلية لهجوم إلكتروني، وظهر على صفحاتها الرئيسية عبارات وصور مؤيدة للفلسطينيين، عقب الاحتجاجات الأخيرة، التي شهدتها حدود قطاع غزة.

ذكرت صحيفة " هآرتس " الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 4 أبريل / نيسان، أن المواقع، التي تم اختراقها شملت بلديات (كفار سابا، وإيلات، وهرتسليا، وعكا"، مشيرة إلى أن القراصنة استبدلوا صور الصفحة الرئيسية بصورة مواجهات الجمعة الماضي ، إضافة إلى عبارة "القدس عاصمة فلسطين".

ولفتت الصحيفة إلى أن عملية الاختراق جرت، أمس الثلاثاء، وأن صور المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود قطاع غزة كتب عليها عبارات أخرى منها "الصقور كانوا هنا، لن ننسى شهداءنا".

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 17 شخصا في المواجهات، التي اندلعت على حدود قطاع غزة، إضافة إلى إصابة حوالي 800 شخصا آخرين.

Israeli websites wake up to homepage images of Israel's Land Day slaughter & J'salem-is-the-capital-of-Palestine https://t.co/IbqdtohFZz — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) April 4, 2018



