مواقع إسرائيلية تنشر عبارة "القدس عاصمة فلسطين" بعد اختراقها

ولفتت الصحيفة إلى أن عملية الاختراق جرت، أمس الثلاثاء، وأن صور المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود قطاع غزة كتب عليها عبارات أخرى منها "الصقور كانوا هنا، لن ننسى شهداءنا".
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 17 شخصا في المواجهات، التي اندلعت على حدود قطاع غزة، إضافة إلى إصابة حوالي 800 شخصا آخرين.
Israeli websites wake up to homepage images of Israel's Land Day slaughter & J'salem-is-the-capital-of-Palestine https://t.co/IbqdtohFZz— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) April 4, 2018
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