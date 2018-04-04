الأركان الروسية: العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية تنتهي خلال أيام

أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، أن العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية ستنتهي في غضون أيام.

موسكو — سبوتنيك . وقال رودسكوي، في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي اليوم الأربعاء 4 أبريل / نيسان: "اللاجئون الذين غادروا عبر الممرات الإنسانية قبل أيام، يعودون إلى البلدات والقرى الغوطة الشرقية، ويجب أن تنتهي العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية في غضون أيام".

وأفاد رودسكوي أنه تم القضاء على نحو 65 ألف مسلح نتيجة تعاون القوات السورية الحكومية مع روسيا وإيران.

وأضاف: "نتيجة عمليات القوات السورية الحكومية وبمساعدة روسيا وإيران، تم تحرير حوالي 113 ألف كلم مربع من التشكيلات المسلحة غير القانونية، و1245 بلدة سكنية. وتم القضاء على حوالي 65 ألف مسلح، وإزالة الألغام من 6.5 ألف هكتار من الأراضي، و1.5 ألف كيلومتر من الطرق، و17200 مبنى ومنشأة ".

وأعلن رودسكوي أن هناك محاولات لطمس نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي أنعقد يومي 29-30 يناير / كانون الثاني الماضي.

وقال: "ما زلنا نلاحظ في الوقت الحالي، أنه هناك محاولات لطمس نتائج مؤتمر سوتشي، بفرض الحق الحصري لمنصة الرياض للمعارضة السورية لفرض شروطها أثناء التفاوض على التسوية السياسية".

وفي سياق متصل، صرح رودسكوي، أن الولايات المتحدة تصنع أفاقا في سوريا لحرب جديدة واسعة النطاق في سوريا.

وأضاف: "الولايات المتحدة اتخذت اتجاها لتقطيع أوصال سوريا، وهي تضع الآن الإمكانيات للنزاع، التي ستتحول عاجلا أم آجلا لحرب جديدة، سيكون فيها الجميع ضد الجميع".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 24 فبراير / شباط الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

واستثنى القرار تنظيمات "داعش"، و"جبهة النصرة" الإرهابية، وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.

وتواصل وزارة الدفاع الروسية تغطيتها المباشرة عبر الإنترنت لعملية خروج المدنيين من منطقة الغوطة الشرقية، بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة في منطقتي ممري "مخيم الوافدين" و"عربين" الإنسانيين.

كما يجري بث تحرك قافلة الحافلات، التي تنقل العناصر المسلحة وعائلاتهم من بلدة عربين بالغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب، ويتم هذا البث عبر استخدام طائرة بدون طيار.