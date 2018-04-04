قطر تطالب بتحرك دولي عاجل

ترأس الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

في بداية الاجتماع، أدان المجلس قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على المسيرة السلمية الفلسطينية في "يوم الأرض"، مما أسفر عن خسائر في أرواح الفلسطينيين، وفقا لصحيفة " الشرق " القطرية.

وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل وحازم "لحماية الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارستها القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد المجلس موقف دولة قطر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكان عضو اللجنة الإعلامية للهيئة الوطنية لـ"مسيرة العودة" الفلسطينية، هاني ثوابتة، قال إن عدد المشاركين في المسيرة فاق الـ30 ألفا قرب حدود قطاع غزة.

أكد ثوابتة أن "مسيرة العودة" حملت رسالة "لا تقبل التفسير أو التأويل مفادها أن حق العودة مقدس".

© AP Photo/ Staff Sgt. Corey Hook قاذفات استراتيجية أمريكية تصل إلى قطر لهذا السبب

وأضاف أن حق العودة لا يمكن التنازل أو التراجع عنه "رغم محاولات إسرائيل تبديد القضية التي تمس فلسطينيي الداخل والخارج".

وتابع ثوابتة أن الجيش الإسرائيلي فتح النار "بشكل كثيف"على مسيرة العودة لإفشالها، وأن الفعاليات مستمرة حتى منتصف شهر مايو/ أيار القادم الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.

وطالب عضو اللجنة الإعلامية للهيئة الوطنية لمسيرة العودة، جامعة الدول العربية بالتواصل مع الأمم المتحدة لفتح تحقيق في مقتل 14 فلسطينيا اليوم الجمعة 30 مارس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 14 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 2000 بجروح متفاوتة، برصاص الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال "مسيرة العودة" اليوم.

وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعتبار يوم السبت 31 مارس/ آذار، يوم حداد وطني على أرواح قتلى اليوم من الفلسطينيين.