الجامعة العربية تعلن "22 أبريل" يوما للتضامن مع ضحايا الإرهاب

قال السفير فاضل محمود جواد، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، إن الدول العربية تضررت بشدة من وطأة الإرهاب وتعرضت شعوبها لآلام جسيمة نتيجة زيادة عدد الأيتام والأرامل والأعداد الكبيرة من الإصابات والإعاقات الناتجة عن تلك العمليات الإجرامية.

© REUTERS/ Mohammad Hamed الجامعة العربية... فريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب يعقد اجتماعه الـ23 في القاهرة

وتابع فاضل، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الثاني للجنة مراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، اليوم الأربعاء 4 أبريل/ نيسان، أن مجلس وزراء العدل العرب أصدر القرار 1053 في 16/11/ 2015، والذي تضمن تكليف الأمانة العامة الفنية للمجلس بالعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية بغرض التوعية بمآسي وآلام ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية.

كما ذكر أن الأمانة العامة حددت يوم 22 أبريل من كل عام يوما للتوعية والتضامن مع الضحايا.

وأضاف جواد أن المجتمع الدولي قد أعطى هذا الأمر اهتماما وعناية كبيرة، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة يوم 19 أغسطس/آب من كل عام ليكون يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب.