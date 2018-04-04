الأركان الروسية: مقتل قرابة 1.5 مليون إنسان في الشرق الأوسط خلال الأعوام الاخيرة

أعلن نائب مدير الإدارة العملياتية الرئيسية في الأركان الروسية، فاسيلي تروشين، عن مقتل قرابة 1.5 مليون إنسان في الشرق الأوسط خلال الأعوام الأخيرة.

موسكو — سبوتنيك . وقال تروشين في كلمة أمام مؤتمر الأمن الدولي في موسكو: "تقييمات بعض الخبراء تشير إلى أن النزاعات قتلت قرابة 1.5 مليون إنسان، وشردت أكثر من 15 مليون. وفي ظروف ضعف الدولة ودمارها، نشطت الجماعات المتطرفة في عدد من الدول العربية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق أن هناك بعض الأطراف تعرقل مكافحة الإرهاب لكي تستمر الفوضى في الشرق الأوسط، بدلا من التعاون بشكل مشترك للقضاء عليه.

وأكد الرئيس الروسي خلال الجلسة الختامية العامة لمنتدى فالداي الدولي للحوار: " بدلا من تسوية الوضع بشكل مشترك، والقيام بضرب الإرهاب بشكل حقيقي، وليس محاكاة محاربته، يقوم بعض شركائنا بكل شيء لكي تكون فوضى في منطقة الشرق الأوسط مستمرة.

يبدو حتى الآن لبعضهم أنه يمكن التحكم بهذه الفوضى".