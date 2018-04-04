إشادة أجنبية بدور الأردن في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف، في العاصمة باكو، اليوم الأربعاء، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني.

وأشاد الرئيس علييف لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، بدور الأردن في العمل على تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم؛ معربا عن تقديره للأردن على استضافته للاجئين وتقديم الخدمات لهم.

© Photo/ Haitham bin lama اليابان تدعم اللاجئين السوريين في الأردن

ومن جهته قال المومني إن " الأردن وأذربيجان تربطهما علاقات سياسية قوية، إلا أنها بحاجة لمزيد من العمل في الجانب الاقتصادي"، وأشار إلى أن "بوادر تحسن في هذا الإطار ولاسيما بعد اجتماع اللجنة الأردنية — الأذرية المشتركة بداية هذا العام".

تطرق المومني خلال اللقاء لأبرز التحديات التي يواجهها الأردن، مؤكداً دور المملكة الثابت كدعامة للاستقرار والأمن في المنطقة، كما تطرق إلى قضايا اللاجئين والعبء الاقتصادي لهم، والقضية الفلسطينية وتعثر عملية السلام وموضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

كما أشاد بحالة الديمقراطية المتقدمة في أذربيجان، متمنيا نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في 11 نيسان/ أبريل الجاري.

ويزور المومني باكو حاليا لرئاسة وفد الأردن إلى المؤتمر الوزاري لدول عدم الانحياز.