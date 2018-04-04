الأركان العامة الروسية: نزاعات الشرق الأوسط تودي بحياة نحو 1.5 مليون إنسان

أعلن نائب مدير إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة الروسية، فاسيلي تروشين، أنه جراء النزاعات التي شهدها الشرق الأوسط خلال الأعوام الأخيرة قتل قرابة 1.5 مليون إنسان.

موسكو — سبوتنيك. وقال تروشين في كلمة أمام مؤتمر الأمن الدولي في موسكو: "تقييمات بعض الخبراء تشير إلى أن النزاعات قتلت قرابة 1.5 مليون إنسان، وشردت أكثر من 15 مليون. وفي ظروف ضعف الدولة ودمارها، نشطت الجماعات المتطرفة في عدد من الدول العربية".

وانطلق في العاصمة الروسية اليوم الأربعاء، مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، والذي يستمر يومين، بمشاركة وفود من 95 دولة، تضم 30 وزيرا للدفاع و15 رئيسا للأركان ونائبا لوزراء الدفاع، إضافة إلى 68 خبيرا أجنبيا.

وتتصدر محاور المؤتمر "الآفاق المستقبلية لتطور الأوضاع في الشرق الأوسط بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش في سوريا".

ويلقي ممثلو المنظمات الدولية — الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة بالإضافة إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية كلماتهم في هذا المؤتمر.

وسيتم أيضا تركيز الاهتمام على المسائل المتعلقة بمرحلة أعادة الإعمار ما بعد النزاع وعودة الحياة السلمية في الجمهورية العربية السورية.