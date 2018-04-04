التحالف العربي: الهجوم على ناقلة النفط السعودية "عمل إرهابي حوثي إيراني"

قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن التحالف يرحب "بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة من قبل الحوثيين".

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء 4 أبريل/ نيسان أن التحالف عمل على تسهيل دخول المساعدات من كافة المنافذ اليمنية، وأن هناك أكثر من مليوني يمني استفادوا من تدفق المساعدات، حسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

عاجل من #الرياض | المالكي لـ"#الشرق_الأوسط": استهداف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء #الحديدة أمس يعد "عملا إرهابيا حوثيا إيرانيا"https://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 4, 2018

وأشار المالكي إلى أن الصواريخ الباليستية "للميلشيات تنطلق من صعدة وشمال عمران".

كما أكد المالكي أن "ميليشيا الحوثي حولت ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة"، وأنها بذلك "تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بزوارق مفخخة".

وأعلن المالكي عن استهداف قوات التحالف لورش تصنيع "زوارق مفخخة للميليشيات في الحديدة".

وتابع المتحدث باسم التحالف العربي أن استهداف ناقلة النفط السعودية غرب ميناء الحديدة "عمل إرهابي حوثي إيراني".

عاجل من #الرياض | المالكي: قوات الشرعية بدعم من التحالف تشن عمليات هجومية في #تعزhttps://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 4, 2018

وأكد خلال مؤتمر صحفي أن القوات الشرعية تمكنت من السيطرة الكاملة على كامل مديرية الشريجة، وأن القوات الشرعية شنت عمليات هجومية في تعز بدعم من التحالف العربي.

وكان التحالف العربي قد أعلن عن إحباط هجوم لمسلحي "أنصار الله" على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، غرب ميناء الحديدة اليمني، أمس الثلاثاء.