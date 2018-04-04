الجيش اليمني يعلن سيطرته على سلسلة جبلية استراتيجية شرقي صنعاء

أعلنت قوات الجيش اليمني، المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، استعادة مواقع استراتيجية من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، مساء اليوم الأربعاء عن الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة عبد الله ناجي الشندقي، قوله إن "قوات الجيش حررت سلسلة جبال العقد وجبال السعلي الاستراتيجية بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية [جماعة أنصار الله]، ساند خلالها طيران التحالف الجيش بغارات استهدفت تعزيزات وتجمعات الحوثيين".

ووفقاً للشندقي "قُتل 23 عنصراً من المليشيا الحوثية وجرح عشرات آخرين خلال المعارك، فيما دمرت الغارات عربتين و4 أطقم قتالية و6 عيارات"، لافتاً إلى "أن المعارك لا تزال متواصلة في ظل تقدم كبير يحرزه الجيش".

ويعاني اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات ودول أخرى، بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد "أنصار الله"، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [تنظيمان محظوران في روسيا وعدد من الدول] في البلاد.