قطر تكشف: تلقينا دعوة رسمية لحضور القمة العربية في السعودية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إن بلادها تلقت دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية، المقرر عقدها منتصف أبريل/ نيسان الجاري، في السعودية.

وأضافت لولوة الخاطر، في تصريحات لصحيفة " العربي الجديد "، "تلقت دولة قطر الدعوة للمشاركة في القمة العربية، وستشارك، ولكن لم نحدد بعد مستوى المشاركة".

وتابعت "في موضوع سورية، قطر ما زالت ترى أن الحل السياسي المبني على "جنيف 1" هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية ولعودتها للجامعة العربية".

وشاركت قطر في الاجتماع التحضيري للقمة العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر مارس/ آذار الماضي، حيث مثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، بحسب "العربي الجديد".

وكانت السعودية أعلنت استضافة القمة العربية المقبلة، بعد اعتذار الإمارات، وجرت العادة أن تعقد القمة في مارس/ آذار من كل عام.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران العام الماضي، بسبب اتهامها بـ"تمويل ودعم الإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة قطعيا وطالبت بالحوار لحل المسائل الخلافية.