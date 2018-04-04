"مرض مخيف" يثير الذعر في السعودية

تفقد وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، عددا من المدارس في مكة المكرمة للوقوف على الوضع الصحي في مدارس تعليم الإمارة، واطمأن الوزير خلال زيارته صباح اليوم عدداً من المدارس، على أحوال المعلمين والطلبة، ومتابعة العملية التعليمية، وما قدم من إجراءات احترازية من قبل إدارة تعليم مكة تجاه مرض الجرب الذي أصاب عددا من الطلاب والمعلمين بمدارس الإمارة، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.
معالي وزير التعليم يزور اليوم عدداً من مدارس تعليم مكة المكرمة،ويؤكد بأن الوضع في المدارس التي ظهرت فيها حالات الجرب مطمئن وأن كافة الأجهزة الحكومية وقطاعات الوزارة ذات العلاقة تعمل على الإشراف والمتابعة.. pic.twitter.com/a6qVQ2HhA7— مبارك العصيمي (@mualosaimi) April 4, 2018
وقال الوزير إن "اسم المرض فقط مخيف"، مشيرا إلى أن "تعليق الدراسة كليا في مكة غير وارد وإن التعليق يقتصر على المدارس التي تسجل إصابات ما بين 5 ٪ إلى 6 ٪ من طلابها فيما أقرت مساعدات مالية للمصابين".
إذا لم تأتون بالحل فـ أنتم مُشاركون في استفحال المرض وبصراحه ، وصلت..!! #الجرب_منتشر_في_مدارس_مكه @tfrabiah @aleissaahmed— صالح سعيد | 🇸🇦 (@Saleh_5700) April 4, 2018
وسخر عدد من المستخدمين من تصريح سابق لمدير إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد الحارثي، قال فيه إن "مرض الجرب غير خطير ويشبه الزكام".
المشكلة أن فيه ناس صدقوا أن #الجرب_مثل_الزكام ولبسوا كمامات ولباسا واقيا بينما لا يحتاج له ويعتبر هدرا للمال— د سلطان الخنيزان (@Drkhenaizan) April 4, 2018
.#الجرب_في_مدارس_مكه #الجرب_منتشر_في_مدارس_مكة pic.twitter.com/HQYg7JwdDA
بينما حمل عدد من المغردين جاليات أفريقية متواجدة على أرض المملكة مسئولية انتشار المرض، نتيجة لعدم التزامهم بالاشتراطات البيئية، مطالبين بتهجيرهم من الممكلة.
البرماويه و الافارقه لا يحلون في مدينه إلا افسدوها ونشرو الامرض فيها ، هل حيوحشونا قريباً أم ماذا ، والا الاستثنى سيشفع لهم.!! #الجرب_منتشر_في_مدارس_مكه— صالح سعيد | 🇸🇦 (@Saleh_5700) April 4, 2018
مكة وبناتنا واولادنا ومعلماتنا ومعلمينا واباء وامهات وحجاج وزوار بيت الله في خطر يا ملكنا الملك سلمان الوباء بينتشر تكفى نطالب بإقالة وزير تعليم مكة واعوانه المدراس تكدس مع الجاليه البرماويه منتشر الوباء بينهم الجرب وحالات كثيره انتشرت #الجرب_منتشر_في_مدارس_مكه— ابتسام (@Ebtsamz12) April 3, 2018
وقال وزير التعليم إن جولته التفقدية على عدد من المدارس كانت بتوجيه من الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
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