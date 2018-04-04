محامي عائلة القذافي: عبد الحكيم بيوض أوقف قرار النائب العام الليبي بمنح أسرة القذافي أرقاما وطنية

وكان مكتب النائب العام قد طالب بإصدار رقم قيد وأرقام وطنية لأفراد عائلة العقيد الراحل معمر القذافي وإتمام الإجراءات لهم، وذلك في خطاب موجه لرئيس مصلحة الأحوال المدنية حمل توقيع رئيس قسم التحقيقات الصديق الصور بتاريخ 20 مارس/ آذار الماضي.
وأضاف الزايدي أن عبد الحكيم بيوض منحدر من بلدة ككلة الجبلية، ومن "أشد الداعمين للجماعات الإرهابية ببنغازي، ومن أوائل الخارجين على النظام السابق في 2011".
وقالت مباركة التاورغي، محامية الساعدي القذافي، أمس الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، إن المحكمة أعلنت براءة نجل العقيد معمر القذافي.
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