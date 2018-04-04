حماس والجهاد الإسلامي يحضران لـ"مسيرة كبرى" في ذكرى النكبة

ووفقا للبيان، "أشاد القائدان خلال الاتصال بدور الجماهير الفلسطينية والتضحيات التي قدمها شعبنا من شهداء وجرحى والتي فضحت الإرهاب الصهيوني بشكل جلي، أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية في وقت يتهددها الكثير من الصعاب".
واتفقا على "ضرورة تكثيف الجهود في التحضير للمسيرة الكبرى في ذكرى النكبة وانخراط شعبنا فيها".
كما أكدا خلال الاتصال على العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين والتوافق الفكري والسياسي في معظم القضايا وخاصة على قاعدتي الفكر الإسلامي والمقاومة وضرورة تعزيز العمل المشترك وتطوير هذه العلاقة وكافة القوى والفصائل الفلسطينية.
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