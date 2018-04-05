سوريا... عودة 460 مدنيا إلى منازلهم في دير الزور و200 إلى حمص

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوري يفتوشينكو، اليوم الأربعاء، أن 460 مدنيا عادوا إلى منازلهم في دير الزور خلال الـ24 ساعة الماضية و200 اخرين يعودون إلى حمص.

موسكو — سبوتنيك. وقال يفتوشينكو، "خلال الـ24 ساعة، عاد 200 شخص إلى منازلهم في حمص و460 إلى دير الزور".

وأضاف، "استعادة البنية التحتية الاجتماعية المدمرة وإقامة حياة سلمية في المحافظات السورية، سيساعد الناس على العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة".

© Sputnik. Mikhael Klimentyev القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية: لا حل عسكري للنزاع في سوريا

وتابع، "تم إجراء عمل خيري في مستشفى الأمراض النفسية للأطفال في قرية حاما، من قبل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، وقدمت ملابس أطفال للمرضى الصغار".

وأشار إلى أنه تم دعم سكان قرية هشما، من محافظة دير الزور بمياه الشرب.

وأوضح، "قدم الأطباء الروس مساعدات طبية إلى 79 سوريا ليوم واحد، بما في ذلك 47 طفلا".

وكان فلاديمر بوتين، قد أيد اقتراح الرئيس التركي لتنشيط العمل المشترك بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا ووصفة بأنه أتى في الوقت المناسب والصحيح.

وقال بوتين، عقب القمة الثلاثية بمشاركة زعماء تركيا وروسيا وإيران: "إن الدول يجب أن تنظر إلى هذه المسألة "بطريقة عملية".