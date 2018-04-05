سوريا... عودة 460 مدنيا إلى منازلهم في دير الزور و200 إلى حمص

موسكو — سبوتنيك. وقال يفتوشينكو، "خلال الـ24 ساعة، عاد 200 شخص إلى منازلهم في حمص و460 إلى دير الزور".
وأضاف، "استعادة البنية التحتية الاجتماعية المدمرة وإقامة حياة سلمية في المحافظات السورية، سيساعد الناس على العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة".
وأشار إلى أنه تم دعم سكان قرية هشما، من محافظة دير الزور بمياه الشرب.
وأوضح، "قدم الأطباء الروس مساعدات طبية إلى 79 سوريا ليوم واحد، بما في ذلك 47 طفلا".
وكان فلاديمر بوتين، قد أيد اقتراح الرئيس التركي لتنشيط العمل المشترك بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا ووصفة بأنه أتى في الوقت المناسب والصحيح.
وقال بوتين، عقب القمة الثلاثية بمشاركة زعماء تركيا وروسيا وإيران: "إن الدول يجب أن تنظر إلى هذه المسألة "بطريقة عملية".
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