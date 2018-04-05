بعد الصاروخ الحوثي الجديد... "أنصار الله" تنصح ابن سلمان

توعد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، التحالف العربي بقيادة السعودية، موجها نصيحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال الحوثي، في تغريدة على حساب منسوب له في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقلته موقع قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله: "الأيام القادمة بإذن الله".

وأضاف في تغريدة أخرى: "ننصح بن سلمان أن يعلن وقف العدوان من واشنطن أو من حيث أعلن سفيره الجبير بدء العدوان".

ننصح ابن سلمان أن يعلن وقف العدوان من واشنطن أومن حيث أعلن سفيره الجبير بدءالعدوان — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 3, 2018

وتعليقا على القصف الذي استهدفت النازحين، تساءل الحوثي في تغريدة أخرى، عما إذا كان بيان الإدانة الذي سيصدر عن الأمم المتحدة سيتضمن تشكيل لجان تحقيق مستقلة.

وأضاف: "‏إن استهداف النازحين جريمة كبيرة يريد العدوان من خلالها لفت الانتباه عن جريمة اغتصاب الفتاة اليمنية من قبل الجندي المرتزق السوداني في الخوخة إلى هذه الجريمة، ولكن نقول لهم: سيبقى التنديد بجريمة الاغتصاب وسيبقى التنديد بجريمة النازحين في الحديدة وبغيرها من الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان السعودية اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن ، مساء أمس الأربعاء، في سماء جازان، فيما أعنلت قناة "المسيرة" أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر 1" على خزانات شركة أرامكو السعودية في جيزان.