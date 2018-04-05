مقتل فلسطيني وإصابة 3 صيادين برصاص الجيش الإسرائيلي

وتمكنت الطواقم الطبية الفلسطينية، صباح اليوم، من انتشال جثته، من قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة، حسب وكالة معا الإخبارية

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه جاري التعرف على هوية المواطن الفلسطيني بمجمع الشفاء الطبي.

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، الجمعة الماضية، في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.