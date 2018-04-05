انطلاق أولى رحلات قطار الرياض التجريبية (فيديو)

وجاء في التغريدة: "البدء بالتشغيل التجريبي لإحدى عربات قطار الرياض على المسار الرابع في مركز المبيت والصيانة ضمن مشروع قطار الرياض".

البدء بالتشغيل التجريبي لإحدى عربات قطار الرياض على المسار الرابع في مركز المبيت والصيانة ضمن مشروع #قطار_الرياض pic.twitter.com/6KkiLFVq8V — مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 5, 2018

وكانت الهيئة العليا لتطوير الرياض أكدت، في وقت سابق، أن أعمال المشروع تسير بخطى ثابتة، ووفق الخطط والبرامج الموضوعة لها، وستشهد مع نهاية عام 2018، بداية التشغيل التجريبي لعربات القطار في العديد من خطوط المشروع بمدينة الرياض.