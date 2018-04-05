العاهل المغربي يتوعد في رسالة للأمم المتحدة: تحملوا مسؤولياتكم تجاه البوليساريو... وإلا

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أنه طالب مجلس الأمن الدولي والجزائر بتحمل مسؤولياتهما تجاه إيقاف جبهة البوليساريو عن توغلاتها في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية.

© AFP 2018/ Stringer مجلس الأمن يؤيد إعادة التفاوض بين حكومة المغرب والبوليساريو

وقال الوزير المغربي للصحفيين ، إنه سلم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن "التطورات الخطيرة للغاية التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية"، محذرا من أنه "إذا لم يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته".

وأوضح بوريطة أن العاهل المغربي تحدث بشكل مباشر مع غوتيريش بشأن هذه القضية، مؤكدا "رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة".

وتتولى المنظمة الدولية مسؤولية مراقبة وقف إطلاق النار بين البوليساريو والقوات المغربية، وإدارة المنطقة العازلة.

وكانت الرباط قد أعلنت الأحد أنها أشعرت مجلس الأمن الدولي بالتوغلات "الشديدة الخطورة" لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية.

وتعد الصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة مساحتها 266 ألف كلم مربع مع 1100 كلم واجهة على المحيط الأطلسي، وهي المنطقة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار، حيث كانت مستعمرة إسبانية حتى 1975.

ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية في حين تسيطر البوليساريو على 20% يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة.

ونفت البوليساريو الاتهامات المغربية، واعتبرت أنها محاولة من الرباط "للتنصّل من عملية السلام".

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا من أراضيها وتقترح "للتسوية" حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.