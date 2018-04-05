حمد بن جاسم لقادة الخليج: القادم لا يبشر بالخير وأصبحنا أضحوكة

قال رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم، إن "ما نحتاج اليه الآن في خليجنا هو النصح فيما بيننا"، مشيرًا إلى أن "طبيعة البشر لا تحب الإملاءات حتى لو كانت من أقرب الناس إليك"، واصفًا برأيه الحل للأزمة القطرية الخليجية.

وقال حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر"، بأن على دول الخليج "محاولة إصلاح ما دمر من علاقات ووشائج بين هذا الشعب بإدراك أو بعدم إدراك"، مضيفاً: "نحتاج من قادتنا ذلك الآن لأن القادم لا يبشر بخير".

وتعليقاً على الوضع في الشرق الأوسط، أضاف:"حتى عندما نذكر أن للإسرائيليين الحق بأن يعيشوا في أرضهم بأمان، وهذه قناعتي منذ سنوات طويلة ومازلت، نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين الحق نفسه أيضاً".

٤- أصبحنا أضحوكة نُبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة أو الدفع للوبيات في الدول صاحبة القرار حتى عندما نذكر أن للإسرائيليين الحق بأن يعيشوا في ارضهم بأمان وهذه قناعتي منذ سنوات طويلة ومازلت. نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين الحق نفسه أيضاً. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 4, 2018

وتعقيبا على الأزمة الخليجية المتمثلة في مقاطعة كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر، قال رئيس الوزراء القطري السابق، إن "طبيعة البشر لا تحب الإملاءات حتى لو كانت من أقرب الناس لك، وخاصة إذا كانت بشكل متعال"، موضحا أن "ما نحتاج إليه الآن في خليجنا هو النصح فيما بيننا ومحاولة إصلاح ما دُمِّر من علاقات ووشائج بين هذا الشعب بإدراك أو بعدم إدراك".