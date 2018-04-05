بعد أمريكا... محمد بن سلمان يزور فرنسا من أجل الاستثمارات

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA مؤرخ سياسي فلسطيني: محمد بن سلمان ساوى في تصريحاته عن فلسطين بين الضحية والجلاد سبوتنيك. وينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون مأدبة عشاء على شرف ولي العهد السعودي من أجل "تعزيز شراكة فرنسية سعودية جديدة".

وتابع الإليزيه أن فرنسا تتمنى خلق تعاون جديد يحبذ الاستثمارات ويعتمد بشكل أقل على العقود المحددة.

وكان ولي العهد السعودي قد زار الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 أسابيع بدأت في الـ 19 من مارس/ آذار الماضي، والتقى بالرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين.