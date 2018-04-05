ضغوط لإجبار ماكرون على فتح هذا الملف المحرج مع ابن سلمان

وقالت آن إيري من منظمة "هانديكاب إنترناشونال" الدولية المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة: "يجب أن يتوقف قصف المدنيين في اليمن على الفور"، مضيفة "قبل زيارة الأمير محمد بن سلمان، على ماكرون أن يختار إما حماية المدنيين أو بيع الأسلحة".
وخفضت بعض الدول الأوروبية على رسها ألمانيا، علاقاتها مع التحالف الذي تقوده السعودية، إلا أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تحذو حذوها.
وتسبب الصراع اليمني في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشريد ما يزيد على ثلاثة ملايين وانتشار الأوبئة، وفقا لما أكدته إحصائيات أممية.
ومن المقرر أن يصل ولي العهد إلى فرنسا يوم الاثنين المقبل.
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