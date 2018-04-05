التحالف يشن 8 غارات على مطار صنعاء الدولي

شن طيران التحالف سلسلة غارات على العاصمة صنعاء وسط اليمن، وذلك عقب ساعات من اعتراض صاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه صهاريج تخزين تابعة لشركة "أرامكو".

وقال مصدر أمني في صنعاء لوكالة " سبوتنيك ": "إن طيران التحالف استهدف، اليوم الخميس، بـ 8 غارات مطار صنعاء الدولي، ألحقت أضرارا مادية".

وتأتي الغارات عقب تجددها على صنعاء، مساء الأربعاء، بـ 5 غارات على جبلي عطان وعيبان غرب صنعاء.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قال إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا أمس الأربعاء، قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إنها أطلقته على صهاريج تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية بمنطقة جازان في جنوب غرب السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره في حوالي الساعة 2130 (1830 بتوقيت غرينتش) وقد أدى ذلك إلى تناثر الشظايا على الأحياء السكنية. وأضاف أنه لم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار.

وقالت أرامكو على تويتر إن جميع مرافقها في جازان آمنة وتعمل بشكل طبيعي.

وتصاعدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة بعد أن شن "أنصار الله" الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن سلسلة من الهجمات الصاروخية على السعودية والتي قال التحالف إنه تم اعتراضها.

وأدى سقوط شظايا صاروخ إلى مقتل شخص في الرياض في أول وفاة تشهدها العاصمة الرياض جراء الحرب اليمنية.