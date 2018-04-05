الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يكشف عن كيفية تجنيد "داعش" للأجانب

قال الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس 5 أبريل/ نيسان، أن المملكتين السعودية والأردنية تنتهجان منهجا إسلاميا معتدلا.

وكشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن هناك 800 مادة فكرية إرهابية وجهت للشباب عبر وسائل التواصل من قبل التنظيمات الإرهابية، حسب صحيفة الرأى الأردنية

وتابع العيسى أن هذه المواد الفكرية الإرهابية وجهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشباب والأقليات الدينية في البلدان غير الإسلامية.

ولفت العيسى إلى أن ما يقرب من 50 % من المنتسبين لتنظيم "داعش" الإرهابي من بلدان دول غير إسلامية.

وشدد العيسى على أن الأيديولوجية المتطرفة لم تستند في تمركزها الجغرافي على كيان عسكري أو سياسي، بل قامت على أيديولوجية فكرية.