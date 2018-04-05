مساعدات إنسانية مصرية إلى الشعب اليمني (صور)

قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه تم اليوم الخميس 5 أبريل (نيسان)، تسليم الشحنة الأولى، من المساعدات الإنسانية المصرية الموجهة إلى الشعب اليمني، والتي سيتم إرسالها على شحنتين مكونة من 10 أطنان من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.

وصرح أبو زيد على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، بأن وزارة الخارجية قامت بالتنسيق مع وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري، لإعداد وتجهيز المساعدات التى سيتم إرسال الشحنة الأولى منها يوم 6 أبريل 2018 والثانية يوم 9 أبريل 2018.

وشارك في مراسم إرسال المساعدات كل من السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وناصر محسن ناصر باعوم وزير الصحة اليمني ومحمد علي مارم السفير اليمني في القاهرة، بحضور ممثلين عن باقي الوزارات والجهات المصرية المعنية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفير ناصر حمدي سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية وغير المقيم باليمن سيقوم باستقبال المساعدات فى الرياض وتسليمها إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيدا لنقلها إلي اليمن.