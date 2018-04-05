تسجيل
14:14 05 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    الجزائر

    لهذه الأسباب استمر إضراب أطباء في الجزائر 5 أشهر

    © Sputnik. perventsev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، في الجزائر، أسباب استمرار إضرابهم للشهر الخامس على التوالي.

    مظاهرة للأطباء في الجزائر
    © AFP 2018/ RYAD KRAMDI
    أطباء الجزائر يتحدون الحكومة ويواصلون الإضراب
    سبوتنيك. قال المكتب الوطني للتنسيقية، مساء أمس الأربعاء 4 أبريل/ نيسان، إن الأطباء المقيمين قرروا بالإجماع استمرار الحراك والإضراب، مع بقاء أبواب التفاوض مع الحكومة مفتوحة، لحين تنفيذ جميع المطالب.

    ودخل الأطباء المقيمين في إضراب عن العمل، في بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم في إلغاء الخدمة المدنية، وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومساواة الطبيبة بباقي العاملات في الدولة في الحصول على إجازة الأمومة، إضافة إلى حق التجميع العائلي للأسرة المكونة من زوجين أطباء.

    وأوضح المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الحلول التي قدمتها وزارة الصحة لا ترقى لتطلعات الأطباء المقيمين، والتضحيات العديدة التي قاموا بها في سبيل إيصال صوتهم على المستوى الوطني، بعد 5 أشهر من الإضراب.

    وبدأ إضراب الأطباء المقيمون، وهم من أكملوا دراسة الطب 7 سنوات وما زالوا بصدد دراسة التخصص من 4 إلى 5 سنوات، بتوقف أطباء التخصص البشري عن العمل يوم واحد في الأسبوع، ثم يومين، ثم أصبح إضرابا كاملا، تخللته مسيرات وطنية بوهران، ثم العاصمة، ثم قسنطينة، كما تخلله اعتصامين بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، واحتجاج أمام مقر المجلس الشعبي الوطني (أحد غرفتي البرلمان)، ومؤخرا مقاطعة امتحان نهاية التخصص.

    وندد المكتب الوطني للتنسيقية

    بالحملات الإعلامية التي تقودها بعض أبواق الصحافة المحلية لتشويه حراكهم، وإخراجه من نطاقه كحركة هدفها بالأساس الارتقاء بقطاع الصحة في الجزائر، إلى حركة أهدافها فئوية.

    وقال المكتب إن بطء استجابة وزارة الصحة لمطالب الأطباء المقيمين، أدى إلى شلل شبه كلي في المستشفيات الجامعية.

    وكان وزير الصحة الجزائري، مختار حسبلاوي، قد استمع إلى مطالب ممثلين عن تنسيقية الأطباء المقيمين، مساء الأحد الماضي، وأعلن عقب لقائه بهم موافقة الوزارة على تقليص مدة الخدمة المدنية للأطباء لكل التخصصات لتكون من عام إلى عامين في مناطق الجنوب النائية، وتستمر مدتها من 3 إلى 4 سنوات في المدن، مع تمكين الأطباء المقيمين من الحصول على سكن مناسب في حال قضائه الخدمة المدنية في مناطق الجنوب.

    كما وافق أيضا على صرف علاوة مالية يتم احتسابها بناء على بعد المنطقة، وتكون سارية المفعول أثناء الخدمة المدنية، وتعهد الوزير بخفض مدة الخدمة المدنية لمن يؤدى الخدمة العسكرية، إضافة إلى تعديل القانون الخاص بالأطباء المقيمين.

    وأكد الناطقون باسم الأطباء المقيمين، أن التهديدات بشبح السنة البيضاء (إعادة السنة لجميع الأطباء المقيمين)، لن تثني الأطباء عن مطالبهم، وأضافوا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار.

    وكشف بيان المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء، عن تعرض أحد الأطباء لشلل نصفي على أثر تعرضه للاعتداء من قبل الشرطة خلال مسيرة داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وطالبوا بفتح تحقيق لكشف المتورط في الاعتداء عليه، وتحمل خزانة الدولة نفقات علاجه.

    انظر أيضا:

    أطباء الجزائر يواصلون الإضراب رغم وعود الحكومة
    مرض قاتل يصيب أطباء الأسنان يثير الرعب في الولايات المتحدة
    أطباء يجرون جراحة بالمخ للمريض الخطأ... ونقابتهم تدافع عنهم وتبرر
    بالفيديو... أطباء عرب يحتفلون بـ"عيد المساخر" اليهودي في مستشفى بإسرائيل
    بالفيديو...أطباء الجزائر يواصلون الاحتجاج بالأعلام والنشيد الوطني
    أطباء الجزائر يمهلون أويحيى 24 ساعة قبل وقف "الخدمة الصحية" في البلاد
    أطباء المغرب يصعدون احتجاجاتهم بمسيرة نحو البرلمان (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    التخصص, أطباء الجزائر, إضراب, الحكومة, دراسة, أخبار, العالم, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشهد يطل على كوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية. الصورة التقطها رائد فضاء روسكوسموس أوليغ أرتيمييف
    نشرة إخبارية من الفضاء البعيد
    شرط ترامب للسعودية لابقاء الجيش الأمريكي في سوريا
    شرط ترامب للملك السعودي لتعزيز صحبتهما
    كيف تغيرت تميمة كأس العالم - 2018
    تاريخ تغيير تميمة كأس العالم حتى عام 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك