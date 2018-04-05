أستاذ علاقات دولية: لا يوجد تباين أو تجاذب في انفتاح "حماس" على أي طرف إقليمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في مصر، أثناء حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك" إن ترتيب حركة "حماس" للتظاهرة الكبيرة "مسيرة العودة" مرتبط بما حدث في الفترة الأخيرة ويحمل رسالة لإسرائيل؛ فحواها أن حق العودة مشروع في السياق الإقليمي والدولة وكذلك بمقتضيات القانون الدولي.

© AP Photo/ Adel Hana حماس والجهاد الإسلامي يحضران لـ"مسيرة كبرى" في ذكرى النكبة

وأضاف: "الجانب الفلسطيني سيصعد بطبيعة الحال لكن موقف حركة "حماس" هو الجديد هذه المرة، ولكن بما أن عرب 48 دخلوا على خط في "مسيرة العودة"، فإن كل القوى الفلسطينية الأخرى ستؤدي دور في المرحلة المقبلة، وسيكون هناك تنسيق بين كل القوى الفلسطينية في هذا الإطار".

وحول دور حركة "حماس" في الترتيب لـ"مسيرة العودة" الكبرى، أوضح أن دور "حماس" يأتي ضمن اعتبارها عنصر المقاومة الرئيسي الرافض لنهج اتفاق "أوسلو" وما بعده.

وعن موقف مصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في مصر، أن موقف مصر يأتي ضمن العلاقة المباشرة مع كافة الفصائل الفلسطينية؛ فحركة "حماس" شريك في قطاع "غزة" وكذلك طرف في معالة الأمن والسياسية.

وأكد أن الاتصالات واللقاءات بين مصر والفصائل الفلسطينية تتم فى إطار تحقيق المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق من قطاع "غزة"، مشيرًأ إلى زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كمال قطاع غزة منذ أيام.

وحول تأكيد السيد خامنئي على دعم بلاده للمقاومة الفلسطينية أمس، استبعد وجود تباين أو تجاذب في انفتاح الفلسطينيين على أي طرف إقليمي سواء كان تركيا أو إيران، وما يحدث يأتي في جزء من إطار خدمة القضية الفلسطينية، رغم وجود تحفظات على بعض الأدوار الإقليمية داخل قطاع غزة خاصة لكل من قطر وتركيا وإيران.