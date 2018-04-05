تسجيل
15:52 05 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الفلسطينيون يشاركون في مسيرات بمناسبة يوم الأرض في بيت جالا، الضفة الغربية، فلسطين 30 مارس/ آذار 2017

    الناطق باسم حركة حماس: نتواصل مع الفصائل الفلسطينية كافة لاستمرار "مسيرات العودة"

    © REUTERS/ Mussa Qawasma
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال حازم قاسم الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية "حماس"، في حديثه لبرنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن الحركة ومعها كل الفصائل الفلسطينية والقطاعات الشعبية والشبابية والنسائية العاملة داخل قطاع غزة، يستعدون لاستمرار المسيرات التي انطلقت يوم الجمعة الماضية.

    كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
    © AP Photo/ Adel Hana
    أستاذ علاقات دولية: لا يوجد تباين أو تجاذب في انفتاح "حماس" على أي طرف إقليمي
    وكشف عن إقامة احتفال غدًا، داخل القطاع لتكريم الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا، الجمعة الماضية، وعددهم 18 شهيدًا، مؤكدًا على جهود حركة "حماس" في تحشيد كافة كوادرها وقياداتها لاستمرار مسيرات العودة، وكذلك كافة الفصائل الفلسطينية داخل قطاع "غزة".

    وعن خلو أجندة اتصالات هنية من السلطة في إطار التنسيق لاستمرار مسيرات العودة، أوضح أن حركة "حماس" تتواصل مع كافة مكونات الشعب الفلسطيني، وفي ذلك الإطار،  اتصل اسماعيل هنية بمعظم قادة الفصائل الفلسطينية بهدف الترتيب لاستمرار المسيرات وتوحيد الموقف الفلسطيني، مضيفا "ليس لدينا مشكلة داخل الحركة في التواصل مع حركة فتح أو السلطة الفلسطينية، لكن القطيعة تأتي رام الله للأسف الشديد".

     وعن مضمون رسالة هنية إلى خامنئي، أوضح أنها جاءت ضمن جهود حركة "حماس" الخارجية مثل الاتصال بالأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط وكذلك الاتصال بدولة قطر، وكان ذلك بهدف وضع حد للجريمة التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين، الجمعة الماضية، والتأكيد على استمرارنا في هذا الحراك.

    وحول موقف مصر من الدور الإيراني في القضية الفلسطينية، أكد أن ملف المصالحة يسير برعاية مصرية خالصة، بحكم إن مصر دولة مجاورة لها علاقات تاريخية مع فلسطين، فضلًا عن رغبة مصر في إتمام ملف المصالحة، بينما جاءت الاتصالات مع إيران وقطر في إطار ما يتعرض له المدنيين الفلسطينيين خلال حراكهم المشروع.

    وحول سبل دعم إيران لمسيرات "العودة"، اعتبر أن الدعم ليس مطلوبًا فقط من إيران بل من كل مكونات الأمة الإسلامية، من خلال تقديم الدعم المالي، السياسي والإعلامي، لافتًا إلى أن حركة "حماس" لا تحدد الدعم المقدم لها لكنه واجب مفروض على كل مكونات الإقليم العربي والإسلامي.

    انظر أيضا:

    "حماس" تجري مناورات بالذخيرة الحية تحت عنوان "الصمود والتصدي"
    حماس تبحث صفقة القرن في موسكو
    قيادي في "حماس" يدعو روسيا لحث الرئيس الفلسطيني على العودة إلى مسار المصالحة
    "حماس" تتهم قطر بالامتناع عن التعاون في تحقيقات محاولة اغتيال الحمد الله
    الكلمات الدلالية:
    إيران, مسيرات احتجاجية, حماس, فلسطين, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشهد يطل على كوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية. الصورة التقطها رائد فضاء روسكوسموس أوليغ أرتيمييف
    نشرة إخبارية من الفضاء البعيد
    شرط ترامب للسعودية لابقاء الجيش الأمريكي في سوريا
    شرط ترامب للملك السعودي لتعزيز صحبتهما
    كيف تغيرت تميمة كأس العالم - 2018
    تاريخ تغيير تميمة كأس العالم حتى عام 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك