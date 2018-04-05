مبعوث الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لضبط النفس على حدود غزة

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالتحلي "بأقصى درجات ضبط النفس".

ودعا ملادينوف الفلسطينيين، اليوم الخميس، 5 أبريل/ نيسان، إلى "تجنب الاحتكاك" خلال الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب "روتيرز".

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "أتابع بقلق الاستعدادت المستمرة والكلمات الداعية لـ"مسيرة العودة الكبرى" المقررة يوم الجمعة في غزة"، معبرا عن قلقه قبيل زيادة متوقعة في عدد المحتجين الفلسطينيين غدا الجمعة.

وتابع "على القوات الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى الفلسطينيين تجنب الاحتكاك عند السياج الحدودي بغزة".

وأوضح أنه "يجب السماح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات بأسلوب سلمي. وينبغي عدم تعريض المدنيين، خاصة الأطفال، للخطر عمدا أو استهدافهم بأي شكل".