تبادل إطلاق نار على الحدود التونسية الليبية

حدث تبادل لإطلاق النار، بين مجموعة مسلحة قادمة من ليبيا، مساء أمس الأربعاء، وإحدى الفرق العسكرية العاملة على الحدود التونسية الليبية، بحسب ما أكده مصدر أمني لصحيفة "الشروق" التونسية.

© AP Photo/ Abd Raouf البشير يوجه كلمة إلى حرس الحدود والدعم السريع

وذكر المصدر للصحيفة ، أن المواجهات أسفرت عن إيقاف 4 مهربين تونسيين، بينما تحصن البقية بالفرار على متن سيارتين رباعيتي الدفع وعادوا إلى ليبيا.

وأوضح أن الدورية العسكرية ردت باستعمال النار ضد المجموعة المسلحة التي كانت تتولى تأمين التهريب، وهو ما نتج عنه اشتعال شاحنة صهريج و8 شاحنات محملة بالمحروقات دون تسجيل خسائر في الأرواح.

كما أضاف المصدر أن عملية تبادل إطلاق النار جاءت بعد رصد إحدى مكونات منظومة المراقبة الإلكترونية شاحنة صهريج و8 شاحنات تهريب وسيارتين رباعيتي الدفع قادمة جميعها من ليبيا باتجاه الساتر الترابي لتقوم الدورية باعتراضها.

وبحسب الصحيفة تعهد القضاء العسكري بفتح تحقيق في الموضوع والتحفظ على المتهمين إلى حين تسليمهم إلى المصالح المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنشط على الحدود التونسة الليبية، عصابات التهريب الذي ازدادت وتيرته مع تدهور الأوضاع في ليبيا، وخصوصا المحروقات والأسلحة.