التحالف العربي يعلن تحديد مواقع إطلاق صواريخ "أنصار الله"

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER إيران ترد على "كشف موقع تهريب الأسلحة" إلى اليمن

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، إن هذه المناطق موجودة في صعدة وشمال عمران، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية

وأكد استهداف قوات التحالف، معامل في الحديدة، تستخدمها جماعة "أنصار الله"، لتصنيع الزوارق المفخخة، التي تهدد بها حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مبينا أن الجماعة حولت ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة.

وأوضح المالكي أن "إحصائيات الصواريخ والمقذوفات التي أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، بلغت حتى الآن 107 صواريخ، وأكثر من 66 ألف مقذوف، مشيرا إلى أن نظام الدفاع الجوي السعودي تصدى لها جميعا بقوة وحزم".

وأشاد بالعمل العسكري الكبير والشجاع لقوات الشرعية اليمنية التي تواصل نزع الألغام والتقدم غربا، فيما تشن هجومها عبر عمليات عسكرية ناجحة بدعم من التحالف في تعز مكنتها من السيطرة على كامل مديرية الشريجة.

وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي العقيد تركي المالكي، قال في حوار مع قناة الـ CNN الأمريكية ، إنه "تم تقديم الأدلة التي تثبت للعالم أن إيران متورطة في دعم الحوثيين"، مؤكداً أن "صواريخ الحوثيين يبدأ تهريبها من الضاحية الجنوبية في لبنان، وأن ميناء الحديدة هو النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ".

وفي رده على سؤال حول كيفية تهريب هذه الصواريخ إلى داخل اليمن، أوضح العقيد المالكيأن تهريب الصواريخ لم يبدأ من إيران، بل من الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث تم نقلها عبر سوريا، إلى إيران ومن ثم تم إرسالها عن طريق البحر بواسطة ما يسمى القارب الأم، أو السفينة الأم، إلى اليمن، موضحاً أن ميناء الحديدة أصبح النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة إلى اليمن.

ودلل العقيد المالكي، على ذلك باحتجاز البحرية الأمريكية والأسترالية والفرنسية لعدد من السفن المحملة بالأسلحة وهي في طريقها إلى اليمن، مما يثبت انتهاك النظام الإيراني لقراري الأمم المتحدة 2216 و2231.