البخيتي: مطالبة السعودية بإشراف دولي على ميناء الحديدة دليل جديد على التخبط

قال محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، إن طلب السعودية بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي يعبر عن التخبط لدى القيادة السعودية.

© REUTERS/ Khaled Abdullah بالفيديو... مقتل 7 أطفال في غارة للتحالف العربي على الحديدة اليمنية

وتابع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "إذا كانت مسؤولية إدخال السلاح من إيران إلى اليمن تتحملها الأمم المتحدة فلماذا إذن كان العدوان السعودي الواسع علي اليمن بحجة منع دخول السلاح؟".

وأضاف البخيتي "هذا دليل جديد على التخبط والفشل في عدم تحقيق أي هدف من أهداف التدخل في اليمن"، مشيرا إلى أن ميناء الحديدة في الأصل محاصر الآن من قبل قوات التحالف التي تمنع دخول البضائع، فهو في حكم المغلق تماما.

وذكر أن "قرارات الأمم المتحدة هي التي أعطت السعودية الحق في العدوان وشرعنت تنكيلها بالشعب اليمني".

وأضاف "هذا الطلب سواء تم تلبيته أمميا أم لم يلب فلن يؤثر على خياراتنا. ولو أن السعودية تقدمت بهذا الطلب قبل عدوانها لكان من المكن أن يفهم، لكنه الآن ليس له معنى إلا الإفلاس واستنفاد أوراقها في هذه الحرب الخاسرة".