تعليق "الصخرة" على لقائه بمحمد بن سلمان

وتابع: كعادتي طرحت الكثير من الأسئلة، واستمعت وتعلمت، شكرا للجميع على هذه الليلة الرائعة، من حسن حظي أنني أحضرت شراب التيكيلا الخاص بي".
ويعتبر "الصخرة"، وهو اسم الشهرة لدواين جونسون بداخل حلبة المصارعة، من أبرز نجوم المصارعة الحرة في شركة "WWE".
كما أن "الصخرة" من أهم نجوم هوليوود، وأكثرهم تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر، ومن أشهر أفلامه "فاست أند فيورياس".
وينتظر "الصخرة" طرح أحدث أفلامه السينمائية "رامباج" في 19 نيسان/ أبريل الجاري.
وبحسب مصادر أفادت للمجلة الأمريكية، فإن الحفل أقامه روبرت ميردوخ، بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الظهر، وقبل العشاء تحدث ابن سلمان بإيجاز عن الإصلاحات في السعودية، ومخاطر التطرف في الشرق الأوسط، كما شدد ابن سلمان على أهمية العلاقات السعودية الأمريكية، وبعد ذلك، تبادل ميردوخ مع ابن سلمان جلسة أسئلة وأجوبة قصيرة، وطرح ميردوخ سؤالا حول جماعة "الإخوان المسلمين".
وتأتي زيارة محمد بن سلمان لأمريكا، من أجل تعزيز العلاقات مع الساسة الأمريكيين وقادة الأعمال، ولإتاحة الفرص الاستثمارية المحتملة، بما في ذلك تلك الموجودة في وسائل الإعلام والصناعات الترفيهية.
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