تعليق "الصخرة" على لقائه بمحمد بن سلمان

عبّر الممثل ونجم المصارعة الأمريكي، دواين جونسون، الشهير بـ "الصخرة"، عن سعادته بلقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في حفل عشاء خاص، أقيم في عاصمة السينما الأمريكية، هوليوود.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri ابن سلمان يتناول العشاء مع الممثل والمصارع دواين جونسون في هوليوود

ووصف "الصخرة"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" لقاءه بابن سلمان، بـ"الليلة التاريخية"، وقال: لقد كانت ليلة تاريخية، وكان من دواعي سروري أن أحظى بعشاء خاص مع الأمير محمد بن سلمان، وعائلته الملكية، وكانت تجربة رائعة أن أستمع منه عن جذوره ونشأته، ورؤيته العصرية للعالم، وبالتأكيد النمو الإيجابي الذي يرغب في تحقيقه لبلده.

وتابع: كعادتي طرحت الكثير من الأسئلة، واستمعت وتعلمت، شكرا للجميع على هذه الليلة الرائعة، من حسن حظي أنني أحضرت شراب التيكيلا الخاص بي".

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ويعتبر "الصخرة"، وهو اسم الشهرة لدواين جونسون بداخل حلبة المصارعة، من أبرز نجوم المصارعة الحرة في شركة "WWE".

كما أن "الصخرة" من أهم نجوم هوليوود، وأكثرهم تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر، ومن أشهر أفلامه "فاست أند فيورياس".

وينتظر "الصخرة" طرح أحدث أفلامه السينمائية "رامباج" في 19 نيسان/ أبريل الجاري.

وبحسب مصادر أفادت للمجلة الأمريكية، فإن الحفل أقامه روبرت ميردوخ، بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الظهر، وقبل العشاء تحدث ابن سلمان بإيجاز عن الإصلاحات في السعودية، ومخاطر التطرف في الشرق الأوسط، كما شدد ابن سلمان على أهمية العلاقات السعودية الأمريكية، وبعد ذلك، تبادل ميردوخ مع ابن سلمان جلسة أسئلة وأجوبة قصيرة، وطرح ميردوخ سؤالا حول جماعة "الإخوان المسلمين".

وتأتي زيارة محمد بن سلمان لأمريكا، من أجل تعزيز العلاقات مع الساسة الأمريكيين وقادة الأعمال، ولإتاحة الفرص الاستثمارية المحتملة، بما في ذلك تلك الموجودة في وسائل الإعلام والصناعات الترفيهية.