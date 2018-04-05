الجيش الروسي ساعد بتسليم 130 طنا من المساعدات الإنسانية إلى درعا جنوبي سوريا

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الجنرال يوري يفتوشينكو، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي ساعد بتسليم 130 طنا من المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة إلى بلدة تل شهاب في محافظة درعا السورية.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI بالفيديو: روسيا تقدم المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالي الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وقال الجنرال: "وفر المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة الممر الآمن دون عوائق لقافلة الأمم المتحدة الإنسانية إلى بلدة تل شهاب في محافظة درعا".

وأشار يفتوشينكو إلى أنه تم تسليم "130 طناً من المواد الغذائية واللوازم المنزلية والأدوية، ومياه الشرب إلى 20 بلدة في هذه المنطقة، كما تم تقديم مساعدات طبية إلى 21 طفلاً و49 مواطناً سورياً خلال اليوم".

وأضاف يفتوشينكو: "على مدار اليوم السابق عاد 147 شخصا إلى منازلهم في محافظة حمص وكذلك 532 شخصا في محافظة دير الزور".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أيد أمس اقتراح نظيره التركي تنشيط العمل المشترك بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا ووصفة بأنه أتى في الوقت المناسب والصحيح.

وقال بوتين، بعد القمة الثلاثية بمشاركة زعماء تركيا وروسيا وإيران: "إن الدول يجب أن تنظر إلى هذه المسألة "بطريقة عملية". وقال بوتين: "هذا الاقتراح جاء في حينه وصحيح" مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤيد هذا الاقتراح أيضا.