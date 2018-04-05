ولي العهد البحريني: منشأة الإسناد البحري البريطانية دليل دعمنا للتحالف الدولي

أكد ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، أن افتتاح منشأة الإسناد البحري البريطانية في ميناء سلمان، محطة هامة في سجل جهود مملكة البحرين لدعم التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

© Sputnik. Anton Denisov وزير خارجية البحرين يكشف موقف بلاده تجاه قطر ويصرح: لسنا تابعين للسعودية

موسكو- سبوتنيك . وقال آل خليفة: "إن افتتاح منشأة الإسناد البحري البريطانية في ميناء سلمان، محطة هامة في سجل جهود مملكة البحرين لدعم التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والإسهام في تعزيز الاستقرار العالمي وحماية الممرات الدولية وتأمين حركة التجارة العالمية."

مضيفا "هذه المنشأة تشكل معلماً استراتيجياً في علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة المتحدة الصديقة والممتدة عبر ما يزيد عن قرنين من التعاون والتنسيق عالي المستوى على مختلف الأصعدة. "

ومن جانبه أعلن الأمير أندرو دوق يورك الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، أن هناك حرصاً كبيراً على مواصلة تطوير أفق التعاون بين البلدين، معرباً عن ثقته، في متانة أسس الشراكة بينهما، وآملاً في استمرار تناميها، متمنياً التوفيق لسلاحي البحرية في المملكتين الصديقتين.

هذا وجرت مراسم افتتاح منشأة الإسناد البحري البريطانية في ميناء سلمان، اليوم الخميس، بحضور كل من ولى العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والأمير أندرو دوق يورك، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار الضباط.