قوات هادي تعلن استعادة جبال استراتيجية شرق صنعاء ومقتل 18 مسلحا

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، تقدما ميدانيا جديدا في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين).

صنعاء — سبوتنيك . نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبد الله الشندقي "أن قوات الجيش سيطرت اليوم الخميس 5 أبريل/ نيسان، بعد معارك ضارية مع المليشيات الحوثية على جبال الصخر والجبل الأحمر الاستراتيجية في مديرية نهم".

وأكد العقيد الشندقي "أن المعارك أسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيلا في صفوف الميليشيات وجرح العشرات، إضافة إلى إحراق مركبتين وتدمير عتاد قتالي متنوع".

في سياق آخر، أفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" "بأن الجيش نفذ عملية واسعة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأوضح "أن الوحدات العسكرية للجيش استكملت تطهير المواقع المحيطة بمعسكر الكمب في منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وكبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادّية كبيرة".

وأشار إلى "أن الجيش عثر على مخزن صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع وكميات كبيرة من العبوات الناسفة والألغام وأجهزة اتصالات".