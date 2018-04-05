تعاون سعودي مصري "لأول مرة" في هذا المجال

في أول تواجد لها في المملكة العربية السعودية، تحيي فرقة دار الأوبرا المصرية حفلا موسيقيا، خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

ويقام الحفل يومي 25 و26 أبريل، وسوف يشارك فيه أكثر من 45 فنانا وعازفا، يقدمون من خلاله "روائع" من الفن المصري الموسيقي الأصيل، بحسب صحيفة " سبق " السعودية.

والحفل برعاية وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، وستحضره وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم.

ويأتي الحفل الموسيقي الأول لدار الأوبرا المصرية في المملكة العربية السعودية، في إطار توثيق العلاقة السعودية المصرية، والتنسيق الثقافي والفني بين البلدين، وتأكيدا على دورهما المحوري في إحياء الفن والموسيقى، في أوساط الشعوب المحبة للموسيقى والفن الأصيل، كما أوضح المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي، محمد السيف.

وصرح السيف، بأن الحفل سيكون متاحا للجميع، وسيشهد على تقديم أعمال للفنانين المصريين، محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم.

وذكر أن العرض سيصاحبه عدد من الفعاليات، التي ستقدمها نخبة من مواهب الجالية المصرية المقيمة في السعودية، من فرقة التخت الشرقي، وفرقة الفنون الشعبية المصرية، ومعرض للصور الفوتوغرافية.