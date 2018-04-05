بالصور... بن سلمان يسعى للربط بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء 4 نيسان/أبريل، مع مؤسس مجموعة "فيرجين"، الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون في ميناء موهافي للطيران والفضاء في الولايات المتحدة، من أجل مناقشة طرح نظام نقل "هايبرلوب" السريع إلى المملكة العربية السعودية.

وقابل بن سلمان، وعدد من الأعضاء الآخرين في وزارة الدفاع السعودية في الميناء المتواجد في ميناء كاليفورنيا الأمريكية، برانسون، وشركته "فيرجن غالاكتيك"، التي تقوم بتطوير مركبات للسفر في الفضاء التجاري، من أجل مناقشة الشراكات المحتملة مع المملكة العربية السعودية، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

كما طرح بن سلمان وريتشارد برانسون خلال لقائهما، فكرة تطوير نظام نقل "هايبر لوب" عالي السرعة، من أجل مساعدة الركاب على الانتقال بين العاصمة السعودية الرياض، والمركز التجاري الرئيسي لمدينة جدة خلال 76 دقيقة فقط.

وفي الوقت الحالي، فإن الوقت المستلزم للسفر بين المدينتين، يزيد قليلا عن 10 ساعات بوسائل النقل العامة، بينما تستغرق الرحلات الجوية المباشرة حوالي 95 دقيقة.

Saudi Prince U.S. tour is playing big at home https://t.co/F1i2EScEuX Prince Mohammed bin Salman came to see @VirginGalactic last weekend with his four key advisers and Virgin Group, Founder Richard Branson showed them around. pic.twitter.com/WuRMLU2Der — BaliPromotionCenter (@translatorbali) April 3, 2018

​وكشف بن سلمان النقاب عن "رؤية الهايبرلوب 2030"، كجزء من "رؤية المملكة" 2030"، لتحديث أنظمة النقل.

وقال محمد بن سلمان، في بيان من شركة "فيرجن هايبر لوب"، إن "هايبر لوب" هو العامل المحفز لتمكين جميع تقنيات الجيل الرابع من الازدهار في المملكة، في الوقت الذي تخلق فيه مجتمعا نابضاً بالحياة، واقتصادا مزدهرا، من خلال مدن ذات رؤية ومجموعات عالية التقنية".

وأكدت "فيرجين"، أن نظام "هايبر لوب"، من الممكن أن يضع المملكة العربية السعودية كـ "بوابة إلى ثلاث قارات".

Wonderful hosting Saudi Arabia’s Crown Prince His Royal Highness Mohammad bin Salman Al-Saud in Mojave and showing him our exciting progress with our space companies and @Virgin @HyperloopOne https://t.co/2esIBxMgRq @Virgin_Orbit @VirginGalactic pic.twitter.com/Gn9dFiQeVg — Richard Branson (@richardbranson) April 3, 2018

​و"هايبر لوب" هو نظام "ترانزيت" عالي السرعة، تم اقتراحه لأول مرة من قبل شركة "إيون ماسك" في عام 2013، والهدف منه هو إرسال كبائن مليئة بالركاب عبر الأنابيب بسرعات عالية للغاية.

وتم دمج شركة "هايبر لوب" في عام 2014، وجمعت ما يزيد عن 295 مليون دولار من المستثمرين العالميين، بما في ذلك موانئ دبي العالمية.

ويتسلزم لبناء نظام "هايبر لوب"، إنشاء شبكات نفقية من الصفر.

Vision2030 Hyperloop Pod unveiled with His Royal Highness Mohammed bin Salman bin Abdulaziz and Richard Branson, bringin hyperloop technology 2 KSA Travelin from #Riyadh 2 #Jeddah would take 76 min currently over 10hrs & from RHD 2 AbuDhabhi would take 48min currently over 8.5hrs pic.twitter.com/40HiUFruAh — People Of Saudi Arabia (@pplofKSA) April 2, 2018

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Virgin Hyperloop One releases video of full-scale working pod prototype in test tube track https://t.co/XDmEbsVO6N pic.twitter.com/71SgLldB9H — Electrek.Co (@ElectrekCo) April 4, 2018

​وفي عام 2016، أعلنت شركة "فيرجين هايبر لوب" عن أنها تستكشف بناء أسلوب النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت في رسم خرائط الطرق المحتملة.

وجاء لقاء محمد بن سلمان وريتشارد برانسون في كالفورنيا مؤخرا، بعد أن تم عقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول، مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات السعودية، ومجموعة "فيرجين"، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.