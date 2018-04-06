حماس: التصريحات المنادية بحق إسرائيل لأرض فلسطين تسترضي قوى إقليمية

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس 5 أبريل/نيسان، عن استنكارها لما أسمته بـ"تسارع وتيرة التصريحات والمواقف المنادية بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين".

وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن تلك التصريحات تأتي في سياق استرضاء قوى إقليمية على حساب الحق الفلسطيني أو في إطار المناكفة بين الدول.

واستنكرت الحركة التصريحات والمواقف التي تأتي في ظل تسارع ما وصفته بـ"الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته" من خلال تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في الضفة واستمرار الحصار على غزة، وقتل المدنيين العزل والأطفال بدم بارد.

ورفض البيان كل أشكال التطبيع مع إسرائيل على كل المستويات:

لما لذلك من تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية ومراجعة كل هذه السياسات والمواقف غير المنسجمة مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم المساندين للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته.

وشدد حماس على ضرورة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الكيان الذي يشكل خطرا على فلسطين والمنطقة بأسرها، بحسب ما جاء في نص البيان.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قال، الاثنين الماضي، إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم، وذلك خلال مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، مشدد خلال قيامه بجولة في الولايات المتحدة، "إنه ليس هناك أي اعتراض ديني على وجود إسرائيل".