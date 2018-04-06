أمير قطر يلتقي بالرئيس الأمريكي في العاشر من أبريل

قالت وكالة الأنباء القطرية في وقت متأخر، من أمس الخميس 5 أبريل/نيسان، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاشر من أبريل الجاري في واشنطن.

© Sputnik. vitali belosov تقرير يكشف نص رسالة تميم إلى البشير التي "أغضبت" السعودية

والتقى ترامب مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض في 21 مارس آذار وسيجتمع عقب لقائه مع أمير قطر بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بحسب رويترز.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيلتقي مع أمير قطر لبحث سبل دفع "الأولويات الأمنية والاقتصادية المشتركة" بين الولايات المتحدة وقطر.

في سياق آخر، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قانوناً جديداً يتعلق بالخدمة العسكرية، ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد تضمن زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام بدلا من 3 أشهر وإتاحة فرصة التجنيد للإناث اختياريا.

وتشمل الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال، الفئة العمرية ما بين 18 — 35 عاما والحاصلين على الشهادة الجامعية، وتضمن القانون أيضاً، مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث ممن بلغن الـ18 عاما بشكل اختياري.