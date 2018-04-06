أمير قطر يلتقي بالرئيس الأمريكي في العاشر من أبريل

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيلتقي مع أمير قطر لبحث سبل دفع "الأولويات الأمنية والاقتصادية المشتركة" بين الولايات المتحدة وقطر.
في سياق آخر، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قانوناً جديداً يتعلق بالخدمة العسكرية، ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد تضمن زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام بدلا من 3 أشهر وإتاحة فرصة التجنيد للإناث اختياريا.
وتشمل الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال، الفئة العمرية ما بين 18 — 35 عاما والحاصلين على الشهادة الجامعية، وتضمن القانون أيضاً، مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث ممن بلغن الـ18 عاما بشكل اختياري.
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