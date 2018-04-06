اليمن... مطار سيئون الدولي يستأنف الرحلات عقب إنهاء الإضراب

يستأنف مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت شرق اليمن، اليوم الجمعة 6 أبريل/نيسان، رحلاته الجوية بعد تعليقها يومين بسبب إضراب عمالي.

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر ملاحي في مطار سيئون الدولي لوكالة "سبوتنيك":

وزير النقل ومحافظ حضرموت كان لهما دورا في التوصل الى اتفاق مع نقابة موظفي المطار بتعليق الإضراب مقابل تلبية مطالبهم الحقوقية.

وأضاف: "أن المطار سيستأنف عمله، اليوم الجمعة 6 أبريل/ نيسان، باستقبال الرحلة 645 القادمة من العاصمة الأردنية عمّان، والمقررة، أن تهبط على مدرج مطار سيئون عند 6:30 صباحاً".

يذكر أن الرحلات في مطاري عدن وسيئون الدوليين الوحيدان، اللذان يعتمد عليهما اليمنيون في السفر جوا إلى الخارج، كانت قد توقفت بسبب استمرار حظر التحالف الملاحة في مطار صنعاء الدولي منذ آب/أغسطس 2016، واقتصارها على الرحلات الأممية والإغاثية.