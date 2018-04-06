انتهاء الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة دون التوصل لاتفاق مشترك

انتهى الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة بين السودان واثيوبيا ومصر، اليوم الجمعة 6 أبريل/نيسان، دون الوصول إلى اتفاق مشترك.

© AFP 2018/ ZACHARIAS ABUBEKER اجتماع ثلاثي لدول "سد النهضة" في الخرطوم

الخرطوم — سبوتنيك . وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة:

اجتمعنا منذ صباح اليوم وناقشنا العديد من القضايا وفي النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك.

وحول نقاط الخلاف، قال غندور إن" الخلافات لا أستطيع اذكرها هنا"، وأضاف الوزير السوداني، أنه رغم عدم الوصول لتوافق، أستطيع القول بأن النقاش كان بناءً وتفصيليا ومهما، وكان يمكن أن نخرج منه ونقدم إجابات شافية لكثير من التساؤلات، لكن هذا حال القضايا الخلافية تحتاج إلى الصبر والإرادة، ونؤكد أن الصبر والإرادة كانت موجودة وحاضرة، لكنها تحتاج لوقت أطول لنصل للتوافق".

وأشار غندور إلى، أن القضية تُركت لوزارة الري والمياه والجهات الفنية، ومتى ما رأوا أن تلتئم الجهات السياسية والاستخباراتية، فنحن جاهزون، لأننا نعمل وفقا لتوجيهات الرؤساء الثلاثة".

يشار أن الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة بدأ صباح يوم الخميس، واستمر لغاية الساعات الأولى من صباح الجمعة بالخرطوم، بين وزراء خارجية وزراء المياه ومدراء أجهزة الأمن والمخابرات للدول السودان وأثيوبيا ومصر.

يذكر أن نقاط الخلاف أساسا تقع في أبرز أمرين فيما يتعلق بملء خزان السد في مراحل الأولى لتشغليه والأمر الثاني في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث، ويشار أن السودان وأثيوبيا، كان لهما ملاحظات حول التقرير الاستهلالي، الذي قدمته الشركات الفرنسية حول بعض الأمور الفنية للسد.