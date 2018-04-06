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06:04 06 أبريل/ نيسان 2018
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    الأمير محمد بن سلمان

    ابن سلمان: أخرجنا إيران من أفريقيا بنسبة 95%

    © AP Photo/ Nicolas Asfouri
    العالم العربي
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    تناول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان العديد من القضايا الدولية الشائكة في حديث أدلى به لمجلة "تايم" الأمريكية، ومن بين تلك القضايا علاقة المملكة العربية السعودية بإيران في ظل تصاعد حدة التوترات بين البلدين على الساحة.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS/ AMIR LEVY
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    وتعرض ابن سلمان، في سياق الحوار، إلى مسألة السلاح النووي الإيراني، قائلا  "إننا لن نبدأ بفعل أي شيء قبل أن تعلن إيران عن امتلاك سلاحا نووي، ولا شك في أننا نقوم بتجهيز جيشنا، ونمتلك جيشا قويا ومجهزا على أعلى مستوى، وإذا ما نظرنا إلى الجودة والحجم، فإن السعودية تملك أفضل جيش".

    وأشار ولي العهد إلى أن الإيرانيين هم سبب المشاكل في الشرق الأوسط، رغم أنهم لا يشكلون تهديدا كبيرا للمملكة، ولكن يمكن أن يصبحوا تهديدا إن لم تتم مراقبتهم.

    وأوضح ابن سلمان سبب عدم اعتبار أن إيران تشكل تهديدا للملكة قائلا:

    ببساطة لأنها ليست من ضمن الدول الإسلامية الخمس الأكبر في المجال الاقتصادي، كما أن حجم الاقتصاد السعودي يبلغ ضعف نظيره الإيراني، فضلا عن أن الاقتصاد السعودي ينمو أسرع بمرتين أو ثلاث مرات من الاقتصاد الإيراني، كما أن الاقتصاد الإماراتي والمصري والتركي أكبر من الاقتصاد الإيراني، ونفس الأمر ينطبق على الجيش، فهم ليسوا من ضمن الخمسة جيوش الكبرى في الشرق الأوسط، لذا فهم متخلفون بشكل كبير.

    في الوقت ذاته نوه ابن سلمان إلى أن أي مشكلة في الشرق الأوسط ستجد لإيران يدا بها، فالتدخل الإيراني ظهر في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان، أما الدول التي شهدت استقرارا نسبيا مثل مصر والسودان والأردن والكويت والبحرين لم تكن لإيران يد بها.

    وشدد الأمير بن سلمان على أن المشكلة ليست فقط بين إيران والسعودية، بل بين إيران والسعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين واليمن، والعديد من الدول في شتى أنحاء العالم، لذلك فإن السعودية تطمح إلى ضمانه أن مهما كانت خطط إيران فهي ستبقى داخل حدودهم.

    وأشار بن سلمان إلى أن السعودية نجحت في إخراج النفوذ الإيراني من أفريقيا بنسبة تجاوزت 95%، ونفس الأمر ينطبق على آسيا، واليمن، والعراق، وهو ما برهن عليه قيام 70 ألف مشجع برفع علم العراق والسعودية معا في مباراة كرة القدم التي جرت بين المنتخبين.

     

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    الكلمات الدلالية:
    الاقتصاد السعودي, السلاح النووي الإيراني, النفوذ الإيراني, الجيش السعودي, محمد بن سلمان, البحرين, أفريقيا, الكويت, اليمن, العراق, مصر, إيران, السعودية
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