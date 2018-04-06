محمد بن سلمان يكشف عن نيته إنشاء مشروع عملاق في السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يحاول بناء "وادي سيلكون" في السعودية، على غرار النموذج الأمريكي، مضيفا: "لكننا لا نسعى لاستنساخ الأشياء.

جاء ذلك في حواره مع مجلة " تايم " الأمريكية، الذي نشرته مساء أمس الخميس 5 أبريل / نيسان.

ولفت ابن سلمان إلى أن السعودية تعمل على بناء اقتصادها اعتمادها على مواطن القوة التي تمتلكها، بداية من حقول النفط والبتروكيماويات، وشبكة الطرق والمناجم والغاز الطبيعي.

وأوضح ولي العهد السعودي أن الاقتصاد السعودي بين أقوى 20 اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أن تركيزه ينصب على البحث عن الأشياء التي تنقص هذا الاقتصاد وتطويرها ضمن رؤية 2030.

واعتبر محمد بن سلمان أن السعودية لا تستغل سوى 10 في المئة من إمكانياتها، مشيرا إلى أنها ستعمل على استغلال الـ90 في المئة الأخرى خلال الفترة المقبلة.