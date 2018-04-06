كيف رد محمد بن سلمان على دعوى أنه "غير آمن"

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الملك سلمان بن عبد العزيز يملك الحق في تعيين ولي للعهد، وولي لولي العهد، ولا يمكن أن يتحقق ذلك بدون تصويت أعضاء هيئة البيعة الـ34.

جاء ذلك في حواره مع مجلة " تايم " الأمريكية، الذي نشرته مساء أمس الخميس 5 أبريل / نيسان، نوه فيه إلى حصوله على 31 صوتا من إجمالي 34 هي كل أعضاء الهيئة الذين يمثلون أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، مشيرا إلى أنه حصل على أكبر إجماع على تعيينه لهذا المنصب داخل العائلة المالكة.

وقال ابن سلمان: "أنا أعمل مع جيل ذكي من أعضاء العائلة المالكة، وبينهم، على سبيل المثال، 13 أميرا من نفس الجيل الذي أنتمي إليه يعملون في 13 منطقة، وعدد منهم يعمل باجتهاد كبير داخل الحكومة"، مضيفا: "أعمل مع 40 في المئة من أفراد العائلة من كافة الاتجاهات لتحقيق التنمية في السعودية".

وكانت المجلة أشارت في سؤالها إلى مزاعم أن محمد بن سلمان تخطى جيلا بتوليه منصب ولي العهد السعودي، وأنه يبدو لبعض الناس أنه في وضع خطير وغير آمن، مضيفا: "لكن ولي العهد اتخذ خطوات في غاية القوة".



