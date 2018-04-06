ماذا قال محمد بن سلمان عن الجيش الإيراني

علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على وضع الجيش الإيراني وتصنيفه بين جيوش المنطقة في ضوء التوترات بين الرياض وطهران، معتبرا أن النظام الحاكم في طهران يستغل قدرات الدولة لمصلحته الخاصة.

جاء ذلك في حواره مع مجلة " تايم " الأمريكية، الذي نشرته مساء أمس الخميس 5 أبريل / نيسان، قال فيه إن الجيش الإيراني ليس بين أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط.

وأضاف ابن سلمان: "لكن مشكلة النظام الإيراني هي أنه يحاول اختطاف الدولة وتسخير أصولها لخدمة فكرهم الخاص"، مشيرا إلى أنهم يسعون، كل يوم منذ عام 1979، إلى نشر فكرة الثورة الإيرانية في الخارج، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وهم يريدون أن يحكموا العالم بأسره".

وكانت المجلة أشارت في سؤالها إلى إمكانية أن يكون ولي العهد السعودي قد تناول في مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أسلحة إيران وأنه إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا، فإن السعودية ستسعى إلى ذات الهدف.



